В ЕС назвали отношения с Украиной "особенно тесными" и призвали к более амбициозным действиям

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину и Европейский Союз "связывают тесные узы". Однако обе стороны должны оставаться амбициозными в этих отношениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии в Twitter.
"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала она.
Напомним, сегодня в Киеве начался 23-й саммит Украина-ЕС, где будут представлять ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отметим, что во время саммита стороны подпишут три соглашения - детали.