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В Киеве начался саммит Украина-ЕС

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Киев, Вторник 12 октября 2021 10:15
В Киеве начался саммит Украина-ЕС Фото: в Киеве проходит саммит Украина-ЕС (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит саммит Украина-ЕС. В нем принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В частности, участие принимают президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит призван определить дальнейшие ориентиры для сотрудничества Украины с ЕС.

В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.

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