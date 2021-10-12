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В ЄС назвали відносини з Україною "особливо тісними" та закликали до більш амбітних дій

Автор: Марія Кучерявець

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну та Європейський Союз "пов'язують тісні узи". Однак обидві сторони мають залишатися амбітними у цих відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії в Twitter.

"ЄС та Україну пов'язують тісні й особливі узи. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався 23-й саміт Україна-ЄС, де представлятимуть ЄС - президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, що під час саміту сторони підпишуть три угоди - деталі.

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