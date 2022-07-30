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В ЕС назвали количество стран, которые столкнулись с проблемами по поставкам газа России

Новина українською →
Суббота 30 июля 2022 12:40
В ЕС назвали количество стран, которые столкнулись с проблемами по поставкам газа России Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация сократила или же прервала газоснабжение до 12 стран Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в интервью для Diario de Noticias.

"Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС уже получил рекордные объемы поставок газа из США и каждый раз получает больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-канцлера Роберта Габека, Германия переживает большой энергетический кризис.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз в будущем сможет полностью отказаться от российских энергоносителей, в том числе и от природного газа.

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Украина Российская Федерация Евросоюз
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