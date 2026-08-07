В ЄС назвали головну причину затримки вступу України, - FT

Проблема корупції та виклики розширення

За інформацією видання, в Євросоюзі визнають, що без повномасштабного вторгнення Росії Україна взагалі не отримала б офіційного статусу кандидата.

Масштаби занепокоєння щодо незалежності судової системи та верховенства права залишаються високими.

"Не можна ввести до ЄС країну з 40 мільйонами населення, яка посідає 104 місце у світовому списку корупції. Це було б глузуванням з усього проєкту", - цитує видання високопоставленого дипломата ЄС.

Водночас у Брюсселі розуміють, що залишати Київ напризволяще не можна, а орієнтовна мета вступу до 2027 року була скоріше "криком про допомогу" з боку української влади, ніж реальним терміном.

Розширення ЄС як фактор безпеки

Після початку великої війни в Україні політика розширення ЄС перетворилася з економічної на безпекову. Члени блоку прагнуть бачити потужні та загартовані в боях українські збройні сили у своїй команді.

Однак розширення гальмує не лише ситуація в Україні. Сам Євросоюз виявився внутрішньо не готовим до прийому нових членів.

Щоб вирішити це питання, Франція та Німеччина пропонують модель "поетапної інтеграції", яка передбачає поступовий доступ до єдиного ринку та програм ЄС у міру виконання реформ, а не негайне повноправне членство.

Що передувало

Процес розширення ЄС залишався фактично замороженим протягом останнього десятиліття після приєднання Хорватії у 2013 році. Поштовхом до відновлення перемовин стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Окрім України та Молдови, у черзі на вступ перебувають країни Західних Балкан, зокрема Чорногорія та Албанія.

Наразі саме Чорногорія просунулася найдалі у виконанні вимог Брюсселя та претендує на завершення технічних перемовин найближчим часом.