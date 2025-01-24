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В ЄС назвали "фальшивкою" вибори президента в Білорусі

Фото: речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський Союз вважає недемократичними вибори президента в Білорусі, які відбудуться 26 січня. У Брюсселі назвали їх "фальшивкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ЄС з закордонних справ і політики безпеки Анітту Хіппер, яку цитує The Guardian.

"Це справа абсолютно недемократична. Ці вибори - повна фальшивка. Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала речниця на брифінгу.

Вона додала, що ЄС продовжує підтримувати білоруський народ і тиснути на режим Олександра Лукашенка. Хіппер зазначила, що для цього в грудні минулого року був ухвалений пакет санкцій, націлений на осіб, відповідальних за порушення прав людини.

"Ми також продовжуємо підвищувати обізнаність щодо всіх політичних в’язнів і несправедливо ув’язнених. Ми закликаємо владу звільнити всіх репресованих", - наголосив вона.

Речниця нагадала, що ЄС ухвалив пакет у 30 млн євро на підтримку громадянського суспільства у Білорусі. Таким чином, загальна підтримка ЄС з 2020 року сягнула 170 млн євро.

Вибори у Білорусі

Нагадаємо, цієї неділі, 26 січня, у Білорусі відбудуться так звані вибори президента. Втім, майже напевно перемогу на цих виборах здобути лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко. Це буде його сьомий термін при владі.

На останніх президентських виборах у 2020 році у Білорусі була представлена опозиція. Проте при владі залишився Лукашенко, багато опозиціонерів опинилися за ґратами, а лідер опозиційних сил Світлана Тихановська виїхала з країни.

Перемога Лукашенка спровокувала хвилю масштабних протестів, які зрештою були придушені не без допомоги Кремля.

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