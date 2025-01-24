В ЄС назвали "фальшивкою" вибори президента в Білорусі

"Це справа абсолютно недемократична. Ці вибори - повна фальшивка. Це не вибори, якщо ти вже знаєш, хто переможе", - сказала речниця на брифінгу.

Вона додала, що ЄС продовжує підтримувати білоруський народ і тиснути на режим Олександра Лукашенка. Хіппер зазначила, що для цього в грудні минулого року був ухвалений пакет санкцій, націлений на осіб, відповідальних за порушення прав людини.

"Ми також продовжуємо підвищувати обізнаність щодо всіх політичних в’язнів і несправедливо ув’язнених. Ми закликаємо владу звільнити всіх репресованих", - наголосив вона.

Речниця нагадала, що ЄС ухвалив пакет у 30 млн євро на підтримку громадянського суспільства у Білорусі. Таким чином, загальна підтримка ЄС з 2020 року сягнула 170 млн євро.