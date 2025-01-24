В ЕС назвали "фальшивкой" выборы президента в Беларуси

"Это дело абсолютно недемократично. Эти выборы - полная фальшивка. Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала спикер на брифинге.

Она добавила, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ и давить на режим Александра Лукашенко. Хиппер отметила, что для этого в декабре прошлого года был принят пакет санкций, нацеленный на лиц, ответственных за нарушение прав человека.

"Мы также продолжаем повышать осведомленность в отношении всех политических заключенных и несправедливо заключенных. Мы призываем власти освободить всех репрессированных", - подчеркнула она.

Спикер напомнила, что ЕС принял пакет в 30 млн евро на поддержку гражданского общества в Беларуси. Таким образом, общая поддержка ЕС с 2020 года достигла 170 млн евро.