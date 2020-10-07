В ЕС назвали едва выполнимыми требования Азербайджана для перемирия в Карабахе

Высокий представитель Европейского союза по иностранных делам Жозеп Боррель назвал требования Азербайджана к Армении для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе едва выполнимыми. Азербайджан требует от Армении вывести все свои войска из региона.

Об этом Боррель заявил во время выступления в Европарламенте.

"Ситуация в регионе ухудшается. В телефонном разговоре министр иностранных дел Азербайджана озвучил мне свои требования к Армении для прекращения конфликта в Карабахе. Речь идет о предоставлении графика вывода из региона армянских военных, что едва ли выполнимо", - сказал Боррель.

Напомним, ранее Азербайджан потребовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха. При этом Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.