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В ЕС назвали десять шагов для предотвращения нападения России на Украину

Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны Российской Федерации. Определили 10 шагов в сфере безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции.

"Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского союза", - сказал Боррель.

Десять шагов ЕС в отношении Росси:

  • ЕС не будет предоставлять РФ попытки создавать сферы влияния в Европе;
  • ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте;
  • ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России;
  • ЕС призывает Россию к деэскалации;
  • в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России;
  • ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности;
  • ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта;
  • ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия;
  • ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения;
  • в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.

Напомним, РБК-Украина писало, что представитель администрации Белого дома сообщил телеканалу CNN о том, что российские боевики могут прибегнуть к провокации на Донбассе под чужим флагом.

В частности, Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины.

Тем временем в Кремле заявили о вероятности разрыва отношений с Вашингтоном из-за санкций против Путина.

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