В ЕС назвали десять шагов для предотвращения нападения России на Украину
В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны Российской Федерации. Определили 10 шагов в сфере безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции.
"Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского союза", - сказал Боррель.
Десять шагов ЕС в отношении Росси:
- ЕС не будет предоставлять РФ попытки создавать сферы влияния в Европе;
- ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте;
- ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России;
- ЕС призывает Россию к деэскалации;
- в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России;
- ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности;
- ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта;
- ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия;
- ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения;
- в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.
Напомним, РБК-Украина писало, что представитель администрации Белого дома сообщил телеканалу CNN о том, что российские боевики могут прибегнуть к провокации на Донбассе под чужим флагом.
В частности, Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины.
Тем временем в Кремле заявили о вероятности разрыва отношений с Вашингтоном из-за санкций против Путина.