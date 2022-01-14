В ЕС назвали десять шагов для предотвращения нападения России на Украину

В Европейском союзе готовы дать прямой ответ на агрессию со стороны Российской Федерации. Определили 10 шагов в сфере безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции.

"Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского союза", - сказал Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало, что представитель администрации Белого дома сообщил телеканалу CNN о том, что российские боевики могут прибегнуть к провокации на Донбассе под чужим флагом.

В частности, Европейский союз еще на полгода продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины.

Тем временем в Кремле заявили о вероятности разрыва отношений с Вашингтоном из-за санкций против Путина.