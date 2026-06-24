У ЄС назвали дату першого траншу з кредиту на 90 млрд євро для України

За словами Кос, перший транш буде виплачено 25 червня.

"Завтра ми виплатимо перші 3,2 млрд євро з позики", - заявила єврокомісарка.

Вона зазначила, що кошти стануть частиною кредитної програми ЄС для України загальним обсягом 90 млрд євро та будуть спрямовані на підтримку держави в умовах війни й подальше відновлення країни.

Крім того, Кос висловила сподівання, що до літніх канікул Євросоюз зможе відкрити ще п'ять переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Вона нагадала, що перший переговорний кластер було відкрито 15 червня.

Також єврокомісарка наголосила, що розширення Євросоюзу відображає внесок України у безпеку всього континенту.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо над цим працювати", - заявила вона.

Кос додала, що найближчі місяці мають бути максимально використані для просування України на шляху до членства.

"Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не стане членом ЄС", - підсумувала єврокомісарка.