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В ЕС назвали дату первого транша по кредиту на 90 млрд евро для Украины

22:52 24.06.2026 Ср
2 мин
Сколько средств Украина получит в рамках первой выплаты от ЕС?
aimg Мария Науменко
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос объявила дату выплаты первого транша для Украины (facebook.com/MartaKosMarko)

Украина получит первые 3,2 млрд евро по программе Ukraine Support Loan уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.

По словам Кос, первый транш будет выплачен 25 июня.

"Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро по ссуде", - заявила еврокомиссар.

Она отметила, что средства станут частью кредитной программы ЕС для Украины общим объемом 90 млрд. евро и будут направлены на поддержку государства в условиях войны и последующее восстановление страны.

Кроме того, Кос выразила надежду, что к летним каникулам Евросоюз сможет открыть еще пять переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Она напомнила, что первый переговорный кластер был открыт 15 июня.

Также еврокомиссар подчеркнула, что расширение Евросоюза отражает вклад Украины в безопасность всего континента.

"Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать", - заявила она.

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Кос добавила, что в ближайшие месяцы должны быть максимально использованы для продвижения Украины на пути к членству.

"Европа не может быть в безопасности, если Украина не станет членом ЕС", - подытожила еврокомиссар.

В преддверии объявления первого транша ЕС пересмотрел его структуру. По данным Euractiv, из начального пакета изъяли 5,9 млрд евро, которые планировалось направить на производство и закупку дронов для Украины. Вместо этого первый транш будет включать 3,2 млрд евро бюджетной поддержки.

Как объяснили источники издания, решение связано с техническими вопросами и необходимостью обеспечить надлежащий контроль использования средств.

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