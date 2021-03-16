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В ЕС назвали четыре направления обновленной миграционной политики

Автор: РБК-Украина

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал обновленные направления усовершенствования политики Евросоюза в сфере регулирования миграции. По его словам, таких направлений четыре.

Об этом он заявил на пресс-конференции после виртуальной встречи министров иностранных и внутренних дел ЕС, передает Укринформ.

По словам Боррелля, главные направления продвижения в вопросах миграционной политики стран ЕС можно изложить в четырех пунктах.

Во-первых, члены ЕС не могут рассматривать политику миграции изолированно от общих партнерских отношений со странами происхождения и транзита, без участия которых невозможно решить любую проблему в этой сфере.

Второе направление касается широкого подхода к положениям Пакта миграции ЕС, который предусматривает меры регулирования с одновременным достижением прогресса в вопросах реадмиссии. Этот принцип должен стать частью общих отношений ЕС со странами-партнерами.

Третье. Общие вопросы регулирования миграции с третьими странами и соответствующие договоренности должны содержать положения о путях легальной миграции.

"Когда мы заключаем соглашение о партнерстве, оно должна включать вопрос о легальной миграции. Это должно быть частью конструктивного партнерства. Законная миграция устраняет причины для того, чтобы пользоваться опасными нелегальными путями... Нам нужна миграция, но она должна быть регулируемой, справедливой и безопасной", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, туризм в странах ЕС за год сократился вдвое. К этому привела пандемия коронавируса.

Ранее мы писали, что ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран. Такая процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников.

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