Последствия пандемии: туризм в странах ЕС за год сократился вдвое

В 2020 году туризм был одним из секторов, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Количество ночей, проведенных в туристических заведениях Европейского союза (ЕС), составило 1,4 миллиарда ночей, что на 52% меньше, чем в 2019 году.

По данным статистического ведомства ЕС, количество ночей, проведенных в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось во всех странах-членах ЕС. Наиболее сильно пострадали Кипр, Греция и Мальта, где спад превысил 70%. На другом конце шкалы Нидерланды и Дания сообщили о падении менее чем на 35%.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество ночей, проведенных иностранными гостями, сократилось на 68%, а ночей, проведенных внутренними гостями, - на 38%.

Среди стран ЕС только жители Словении (+33%), за которыми следуют Мальта и Кипр (оба +15%), провели больше туристических ночей внутри своей страны по сравнению с 2019 годом. Напротив, в Испании, Греции и Румынии зафиксировано наибольшее снижение более 40%.

Количество ночей, проведенных иностранными туристами в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось во всех государствах-членах ЕС, по которым доступны данные, наибольшее снижение более чем на 80% наблюдалось на Кипре и в Румынии.