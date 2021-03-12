В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран
Европейская комиссия начинает общественные консультации для оценки вероятности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран. Они заменят бумажные стикеры, проставляемые в загранпаспортах.
Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников. Также это упростит работу консульских ведомств, обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах Европейского союза.
В Еврокомиссии уже заявляли о намерении модернизировать и перевести в цифровой формат большинство общественных услуг в ЕС.
Европейская комиссия проведет консультации с 11 марта по 3 июня. Результаты будут известны до конца 2021 года.
Обновленный пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.
Напомним, что с 2018 года стартовало онлайн оформление иностранцам электронных виз (е-виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.
Отметим, ранее в МИД назвали страны-лидеры по оформлению электронных виз в Украину.