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ЄС назвав режим Лукашенка співагресором у війні РФ проти України

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Брюссель, Вівторок 08 березня 2022 08:42
ЄС назвав режим Лукашенка співагресором у війні РФ проти України Фото: ЄС назвав режим Лукашенка співагресором у війні РФ проти України (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

В Європейському Союзі розглядають режим Лукашенка як співагресора у війні, яку веде РФ проти України. Там також закликали Білорусь не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС, оголошену під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність", - йдеться в заяві.

Там зазначено, що історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни.

"Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - наголосили в ЄС.

Разом з тим Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод".

Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак.

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - додається в заяві.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що білоруські війська зайшли на територію України. Їх помітили в Чернігівській області зранку 1 березня.

Разом з тим у Білорусі чоловіки масово почали виїздити за кордон через страх того, що Олександр Лукашенко може відправити їх воювати в Україну.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, наші військові готові до такого розвитку подій.

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