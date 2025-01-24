ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ, - Bloomberg

Європейський Союз навряд чи запровадить санкції на російський скраплений природний газ. Натомість обговорюються інші способи поступового припинення імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Європейський Союз не планує включати санкції на російський зріджений природний газ (СПГ) до нового пакету обмежень проти Москви, який очікується в лютому.

Натомість ЄС фокусується на дорожній карті, яка повинна поступово зупинити імпорт російського викопного палива, що розробляється на основі угоди між 10 країнами блоку.

Проте санкції з боку ЄС вимагають одностайності, а це є проблематичним через опір з боку Угорщини та залежність деяких країн від російського газу.

За даними видання, європейські політики побоюються, що різкі обмеження можуть призвести до економічних труднощів через можливі цінові шоки на енергоринку.