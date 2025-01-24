ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ, - Bloomberg
Європейський Союз навряд чи запровадить санкції на російський скраплений природний газ. Натомість обговорюються інші способи поступового припинення імпорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Європейський Союз не планує включати санкції на російський зріджений природний газ (СПГ) до нового пакету обмежень проти Москви, який очікується в лютому.
Натомість ЄС фокусується на дорожній карті, яка повинна поступово зупинити імпорт російського викопного палива, що розробляється на основі угоди між 10 країнами блоку.
Проте санкції з боку ЄС вимагають одностайності, а це є проблематичним через опір з боку Угорщини та залежність деяких країн від російського газу.
За даними видання, європейські політики побоюються, що різкі обмеження можуть призвести до економічних труднощів через можливі цінові шоки на енергоринку.
Bloomberg пише, що блок із 27 країн має на меті затвердити свій 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, а 26 лютого планується оприлюднити дорожню карту поступового припинення російського викопного палива.
Нагадаємо, що раніше Bloomberg писав, що Європейський союз розглядає можливість поступового введення обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) і алюміній.
Однак уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше зауважив, що санкції щодо скрапленого газу РФ можуть не увійти в 16-й санкційний пакет ЄС. Натомість, за його словами, для зниження його споживання в Європі можуть затвердити план поступової відмови від нього.
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