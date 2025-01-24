ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ, - Bloomberg

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 21:39
UA EN RU
ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ, - Bloomberg Фото: ЄС навряд чи запровадить санкції на російський СПГ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз навряд чи запровадить санкції на російський скраплений природний газ. Натомість обговорюються інші способи поступового припинення імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейський Союз не планує включати санкції на російський зріджений природний газ (СПГ) до нового пакету обмежень проти Москви, який очікується в лютому.

Натомість ЄС фокусується на дорожній карті, яка повинна поступово зупинити імпорт російського викопного палива, що розробляється на основі угоди між 10 країнами блоку.

Проте санкції з боку ЄС вимагають одностайності, а це є проблематичним через опір з боку Угорщини та залежність деяких країн від російського газу.

За даними видання, європейські політики побоюються, що різкі обмеження можуть призвести до економічних труднощів через можливі цінові шоки на енергоринку.

Bloomberg пише, що блок із 27 країн має на меті затвердити свій 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, а 26 лютого планується оприлюднити дорожню карту поступового припинення російського викопного палива.

Нагадаємо, що раніше Bloomberg писав, що Європейський союз розглядає можливість поступового введення обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) і алюміній.

Однак уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк раніше зауважив, що санкції щодо скрапленого газу РФ можуть не увійти в 16-й санкційний пакет ЄС. Натомість, за його словами, для зниження його споживання в Європі можуть затвердити план поступової відмови від нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Санкції проти Росії Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
"Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні
"Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ