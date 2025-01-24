ЕС вряд ли введет санкции на российский СПГ, - Bloomberg

Европейский Союз вряд ли введет санкции на российский сжиженный природный газ. Вместо этого обсуждаются другие способы постепенного прекращения импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Европейский Союз не планирует включать санкции на российский сжиженный природный газ (СПГ) в новый пакет ограничений против Москвы, который ожидается в феврале.

Вместо этого ЕС фокусируется на дорожной карте, которая должна постепенно остановить импорт российского ископаемого топлива, разрабатываемой на основе соглашения между 10 странами блока.

Однако санкции со стороны ЕС требуют единодушия, а это проблематично из-за сопротивления со стороны Венгрии и зависимости некоторых стран от российского газа.

По данным издания, европейские политики опасаются, что резкие ограничения могут привести к экономическим трудностям из-за возможных ценовых шоков на энергорынке.