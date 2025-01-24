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ЕС вряд ли введет санкции на российский СПГ, - Bloomberg

Украина, Пятница 24 января 2025 21:39
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ЕС вряд ли введет санкции на российский СПГ, - Bloomberg Фото: ЕС вряд ли введет санкции на российский СПГ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз вряд ли введет санкции на российский сжиженный природный газ. Вместо этого обсуждаются другие способы постепенного прекращения импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейский Союз не планирует включать санкции на российский сжиженный природный газ (СПГ) в новый пакет ограничений против Москвы, который ожидается в феврале.

Вместо этого ЕС фокусируется на дорожной карте, которая должна постепенно остановить импорт российского ископаемого топлива, разрабатываемой на основе соглашения между 10 странами блока.

Однако санкции со стороны ЕС требуют единодушия, а это проблематично из-за сопротивления со стороны Венгрии и зависимости некоторых стран от российского газа.

По данным издания, европейские политики опасаются, что резкие ограничения могут привести к экономическим трудностям из-за возможных ценовых шоков на энергорынке.

Bloomberg пишет, что блок из 27 стран намерен утвердить свой 16-й пакет санкций против России 24 февраля, а 26 февраля планируется обнародовать дорожную карту постепенного прекращения российского ископаемого топлива.

Напомним, что ранее Bloomberg писал, что Европейский союз рассматривает возможность постепенного введения ограничений на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и алюминий.

Однако уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее отметил, что санкции в отношении сжиженного газа РФ могут не войти в 16-й санкционный пакет ЕС. Зато, по его словам, для снижения его потребления в Европе могут утвердить план постепенного отказа от него.

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