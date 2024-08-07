Болгарія дозволила своїй армії брати участь в підготовці українських військових
Уряд Болгарії дозволив військовослужбовцям болгарських Збройних сил брати участь у місії НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Болгарії.
"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", - зазначили в болгарському уряді.
Там додали, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи "внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".
Зазначимо, наразі невідомо, скільки болгарських військовослужбовців будуть залучені до навчання українських військових.
Що таке NSATU
Нагадаємо, на саміті НАТО у липні країни-члени Альянсу погодили створення структури з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки - NSATU. Структура займатиметься координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.
NSATU буде діяти на території країн-членів НАТО та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.