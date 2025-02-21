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В ЄС натякнули на підготовку пакета допомоги для України, який буде "сильним сигналом"

Фото: єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Євросоюзу. Він стане "потужним сигналом" для українців про підтримку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, яку цитує The Guardian.

Відповідаючи на питання про плани ЄС щодо підтримки України, єврокомісар запевнив, що позиція ЄС є "дуже чіткою". 

За словами Кубілюса, Європа прагне досягти "миру через силу".

У зв'язку з цим єврокомісар натякнув на новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми обговорюємо... всі можливості, які дозволять нам терміново надіслати дуже потужний сигнал українцям та всьому світу, що ми стоїмо разом з Україною", - зазначив з цього приводу високопосадовець. 

Кубілюс визнав, що ходять "чутки" щодо цифр, але відмовився їх називати, щоб не викликати спекуляцій. Натомість зізнався, що ЄС має представити новий пакет допомоги в понеділок, 24 лютого. 

"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання стане третя річниця війни, яка настане наступного понеділка", - додав він.

Новий пакет військової допомоги

Нагадаємо, раніше про підготовку великого пакета військової допомоги ЄС для України повідомляло Politico. За інформацією видання, його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро. До пакета можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО. 

Два неназваних дипломати розповіли Politico, що 6 млрд євро - це відправна точка. Вартість пакета може збільшитися і до 10 млрд євро, якщо країни ЄС знайдуть більше озброєння у своїх запасах.

Допомога Україні від Європи

Окрім того, 17 лютого, Німеччина заявила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли ракети для систем ППО IRIS-T, багато дронів і самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Також Польща готує для України 46-й військовий пакет допомоги, заявив посол Василь Боднар. Він має надійти до України вже цього місяця.

Разом з тим Україна очікує на допомогу й від інших країн Європи. Зокрема, триває робота над ініціативою Чехії з постачання артилерійських боєприпасів.

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