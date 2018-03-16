ЄС і НАТО розкритикували український закон про нацбезпеку

Ряд положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу і НАТО. Про це йдеться в листі голови Представництва ЄС в Україні, посла США в Україні, голови Представництва НАТО в Україні та голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, який опублікувала на своїй сторінці в Facebook народний депутат, член парламентського комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

Текст листа, адресований президентові України, спікера Верховної Ради та секретаря РНБО.

Згідно з документом, зазначений законопроект не передбачає парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки України, що є одним з фундаментальних вимог НАТО.

"Адміністрація президента і СБУ 18 місяців працювали з представниками НАТО і ЄС над документом у цій сфері, але, врешті-решт, повністю проігнорували ці зобов'язання", - написала Заліщук.

Також у листі дипломати висловлюють стурбованість "у зв'язку з положення про Ставку Верховного Головнокомандувача, що не відповідає стандартам і принципам НАТО і може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю.

"Незважаючи на те, що ми кілька разів зверталися з проханням обґрунтувати збереження Ставки та її повноважень, ми так і не отримали ніякої інформації", - зазначила нардеп.

Дипломати окремо говорять про прозорість в оборонній сфері, якої не вистачає в законі "прозорість вимагає повного розкриття відповідної інформації та відомостей органам, що здійснюють громадський та парламентський нагляд (контроль) в цілях забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у сфері безпеки і оборони (за винятком державної таємниці та інформації, що стосується можливостей і має засекречений характер)".

У влади безумовно є бажання інтегруватися до НАТО, але лише за принципом тут іграєм, тут нє іграєм... Зареєстрований... Опубліковано Svitlana Zalishchuk 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповідало про те, що законопроект передбачає Порошенка про національної безпеки.