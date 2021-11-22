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В ЕС и НАТО готовятся действовать на опережение в случае агрессии РФ, - Резников

Автор: Наталья Скороход

Евросоюз и Североатлантический Альянс (НАТО) готовятся действовать на опережение в случае агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам Резникова, он обсуждал с коллегами из Великобритании и США угрозу России по отношению к Украине. В результате стороны пришли к выводу, что одной обеспокоенности сегодняшней ситуацией уже мало.

"Мы действительно говорили (с коллегами из британии и США, - ред.), что обеспокоенность, беспокойство выражать уже времени нет. Поэтому, как я уже говорил, Кремль имеет толстые и высокие стены и он не слышит беспокойства, он только будет воспринимать активные действия", - говорит Резников.

Западные партнеры заверили Украину, что готовы не только реально поддержать ее территориальную целостность, но и предпринять решительные шаги на опережение.

"Меня заверили в безусловной поддержке территориальной целостности Украины. Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и ЕС, готовность предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине", - сказал Резников.

Напомним, что Путин и Байден будут говорить об Украине на следующих переговорах. Дата и формат беседы двух президентов пока неизвестны.

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