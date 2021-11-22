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У ЄС і НАТО готуються діяти на випередження у разі агресії РФ, - Резніков

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз і Північноатлантичний Альянс (НАТО) готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами Рєзнікова, він обговорював з колегами із Великобританії та США загрозу Росії щодо України. В результаті сторони дійшли висновку, що однієї стурбованості сьогоднішньою ситуацією вже замало.

"Ми дійсно говорили (з колегами з Британії та США, - ред.), що стурбованість, занепокоєння висловлювати вже часу немає. Тому, як я вже говорив, Кремль має товсті й високі стіни і він не чує занепокоєння, він тільки буде сприймати активні дії", - говорить Рєзніков.

Західні партнери запевнили Україну, що готові не тільки реально підтримати її територіальну цілісність, а й зробити рішучі кроки на випередження.

"Мене запевнили у безумовній підтримці територіальної цілісності України. Мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами Альянсу і ЄС, готовність робити дуже рішучі кроки, причому на випередження. Це стосуватиметься і політичних і економічних кроків, у тому числі певної допомоги Україні", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що Путін і Байден говоритимуть про Україну на наступних переговорах. Дата і формат бесіди двох президентів поки невідомі.

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