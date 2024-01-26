ЄС наступного тижня схвалить допомогу Україні на 50 млрд євро, - президент Латвії

Лідери Європейського Союзу на саміті наступного тижня досягнуть угоди про пакет допомоги Україні 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Це буде зроблено з Угорщиною чи без неї.
Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Рінкевичс сказав, що пакет для Києва буде оформлений або як угода з усіма 27 державами-членами, або через "інший механізм", який працюватиме, якщо не буде досягнуто одностайності.
Угорщина заблокувала фінансування на зустрічі у Брюсселі у грудні 2023 року. Лідери ЄС повертаються на саміт 1 лютого, щоб оформити угоду.
"Але одне зрозуміло - Україні потрібні ці гроші, Україна має отримати ці гроші, а Європейський Союз повинен їх надати", - сказав Рінкевичс в інтерв'ю в столиці Латвії Ризі.
Висловивши надію на те, що консенсус між усіма державами-членами може бути досягнутий, Рінкевичс сказав, що інші пропозиції включають механізм, який передбачатиме виділення коштів траншами, варіант, "про який можна домовитися".
Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився схвалити допомогу через спільний бюджет Єврокомісії, внаслідок чого решта 26 країн розглядає можливість діяти без Будапешта.
Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.
Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето, читайте у матеріалі РБК-Україна.