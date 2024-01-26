ЄС наступного тижня схвалить допомогу Україні на 50 млрд євро, - президент Латвії

Рінкевичс сказав, що пакет для Києва буде оформлений або як угода з усіма 27 державами-членами, або через "інший механізм", який працюватиме, якщо не буде досягнуто одностайності.

Угорщина заблокувала фінансування на зустрічі у Брюсселі у грудні 2023 року. Лідери ЄС повертаються на саміт 1 лютого, щоб оформити угоду.

"Але одне зрозуміло - Україні потрібні ці гроші, Україна має отримати ці гроші, а Європейський Союз повинен їх надати", - сказав Рінкевичс в інтерв'ю в столиці Латвії Ризі.

Висловивши надію на те, що консенсус між усіма державами-членами може бути досягнутий, Рінкевичс сказав, що інші пропозиції включають механізм, який передбачатиме виділення коштів траншами, варіант, "про який можна домовитися".

Пакет для України на 50 млрд євро

Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився схвалити допомогу через спільний бюджет Єврокомісії, внаслідок чого решта 26 країн розглядає можливість діяти без Будапешта.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето, читайте у матеріалі РБК-Україна.