ЕС на следующей неделе одобрит помощь Украине на 50 млрд евро, - президент Латвии

Лидеры Европейского Союза на саммите на следующей неделе достигнут соглашения о пакете помощи Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Это будет сделано с Венгрией или без нее.
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ринкевичс сказал, что пакет для Киева будет оформлен либо как соглашение со всеми 27 государствами-членами, либо через "другой механизм", который будет работать, если не будет достигнуто единогласие.
Венгрия заблокировала финансирование на встрече в Брюсселе в декабре 2023. Лидеры ЕС возвращаются на саммит 1 февраля, чтобы оформить соглашение.
"Но одно совершенно ясно - Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский Союз должен их предоставить", - сказал Ринкевичс в интервью в столице Латвии Риге.
Выразив надежду на то, что консенсус между всеми государствами-членами может быть достигнут, Ринкевичс сказал, что другие предложения включают в себя механизм, который будет предусматривать выделение средств траншами, вариант, "о котором можно договориться".
предусматривать выделение средств траншами, вариант, "о котором можно договориться".
Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался одобрить помощь через совместный бюджет Еврокомиссии, в результате чего остальные 26 стран рассматривают возможность действовать без Будапешта.
Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении б финансовой помощи Киеву.
Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето, читайте в материале РБК-Украина.