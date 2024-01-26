ЕС на следующей неделе одобрит помощь Украине на 50 млрд евро, - президент Латвии

Ринкевичс сказал, что пакет для Киева будет оформлен либо как соглашение со всеми 27 государствами-членами, либо через "другой механизм", который будет работать, если не будет достигнуто единогласие.

Венгрия заблокировала финансирование на встрече в Брюсселе в декабре 2023. Лидеры ЕС возвращаются на саммит 1 февраля, чтобы оформить соглашение.

"Но одно совершенно ясно - Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский Союз должен их предоставить", - сказал Ринкевичс в интервью в столице Латвии Риге.

Выразив надежду на то, что консенсус между всеми государствами-членами может быть достигнут, Ринкевичс сказал, что другие предложения включают в себя механизм, который будет предусматривать выделение средств траншами, вариант, "о котором можно договориться".

предусматривать выделение средств траншами, вариант, "о котором можно договориться".

Пакет для Украины на 50 млрд евро

Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался одобрить помощь через совместный бюджет Еврокомиссии, в результате чего остальные 26 стран рассматривают возможность действовать без Будапешта.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении б финансовой помощи Киеву.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето, читайте в материале РБК-Украина.