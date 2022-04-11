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ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

Фото: Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", - отметил он.

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.

Напомним, страны ЕС пока не пришли к общему решению относительно отказа от российской нефти и газа.

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