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ЄС направить в Україну місію для збору доказів військових злочинів

Фото: Верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глави Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів військових злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

За його словами, для роботи з виявлення військових злочинів будуть виділені фінансові кошти.

Також у понеділок, 11 квітня, глави МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.

Нагадавши, країни ЄС поки не прийшли до спільного рішення щодо відмови від російської нафти і газу.

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