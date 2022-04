ЄС направить в Україну місію для збору доказів військових злочинів

За його словами, для роботи з виявлення військових злочинів будуть виділені фінансові кошти.

Також у понеділок, 11 квітня, глави МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.

#EU FMs meet with Prosecutor of @IntlCrimCourt @KarimKhanQC to discuss ongoing investigation in atrocities committed by #Russia in #Ukraine. #Latvia supports his work and contributed 100000 € to the work of his Office, perpetrators of grave crimes must be held accountable