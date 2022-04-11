ЄС направить в Україну місію для збору доказів військових злочинів
Глави Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів військових злочинів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.
За його словами, для роботи з виявлення військових злочинів будуть виділені фінансові кошти.
Також у понеділок, 11 квітня, глави МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.
"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.
За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.
#EU FMs meet with Prosecutor of @IntlCrimCourt @KarimKhanQC to discuss ongoing investigation in atrocities committed by #Russia in #Ukraine. #Latvia supports his work and contributed 100000 € to the work of his Office, perpetrators of grave crimes must be held accountable— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 11, 2022
Нагадавши, країни ЄС поки не прийшли до спільного рішення щодо відмови від російської нафти і газу.
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