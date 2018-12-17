ЄС направить оціночну місію до України

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Місія працюватиме у приазовському регіоні

Європейський союз має намір направити оціночну місію до приазовського регіону України на початку 2019 року. Про це йдеться у спільній заяві за результатами 5-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом, передає РБК-Україна з посиланням на Євроінтеграційний портал.

Як зазначається, Рада асоціації висловила свою глибоку стурбованість з приводу ескалації в Керченській протоці та Азовському морі і порушення Росією міжнародного права. Крім того, занепокоєність викликала подальша мілітаризація в регіоні.

"У листопаді російські прикордонні військові кораблі протаранили та обстріляли українські судна, які потім були захоплені Росією разом з їх командами. Не існує жодних виправдань для застосування військової сили з боку Росії", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що Рада асоціації закликала Росію негайно повернути захоплені українські судна та звільнити 24 затриманих військовослужбовців. Також від РФ вимагають забезпечити вільний та безперешкодний прохід через Керченську протоку з і до Азовського моря відповідно до міжнародного права.

"Європейський Союз продовжуватиме уважно відслідковувати ситуацію і рішуче налаштований діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами. Рада асоціації обговорила можливості надання адресної допомоги ЄС приазовському регіону. ЄС готовий вжити заходів для подальшого надання підтримки, зокрема постраждалим регіонам України. У цьому контексті ЄС має намір направити оціночну місію до України на початку 2019 року", - наголошується у заяві.

Зазначимо, Європейський союз та Україна провели п'яте засідання Ради асоціації 17 грудня в Брюсселі. Рада асоціації відбулася після першого повного року з дня набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі) 1 вересня 2017 року.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада.

Раніше прем'єр-мінстр Володимир Гройсман заявив, що Росія продовжує блокувати кораблі, які слідують до портів в Азовському морі та чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу.