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ЕС направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью

Автор: Анастасия Рокитна

Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью. Безопасность в регионе усиливают из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу президента Литвы Гитанаса Науседы.

С Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex обсуждалась отправка на восточную границу Евросоюза пограничников, переводчиков, пограничных патрулей и вертолетов, сообщил он.

Также агентство Frontex сообщило, что со следующей недели оно более чем в два раза увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе.

"Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше персонала и оборудования. Мы ускоряем и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы разрабатываем операцию по быстрому вмешательству в ситуацию на границе", - сказал директор Frontex Фабрис Леджери.

Напомним, эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов.

Как писало РБК-Украина, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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