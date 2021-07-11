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ЄС направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю

Автор: Анастасія Рокитна

Євросоюз направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю. Безпеку в регіоні посилюють через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента Литви Гітанаса Науседи.

З Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex обговорювалася відправка на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів, повідомив він.

Також агентство Frontex повідомило, що з наступного тижня воно більш ніж в два рази збільшить масштаби операції на литовсько-білоруському кордоні.

"Ми готові посилити рівень підтримки і розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію по швидкому втручанню в ситуацію на кордоні", - сказав директор Frontex Фабріс Леджері.

Нагадаємо, естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.

Як писало РБК-Україна, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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