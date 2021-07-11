ЄС направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю

Євросоюз направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю. Безпеку в регіоні посилюють через наплив нелегальних мігрантів.

З Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex обговорювалася відправка на східний кордон Євросоюзу прикордонників, перекладачів, прикордонних патрулів і вертольотів, повідомив він.

Також агентство Frontex повідомило, що з наступного тижня воно більш ніж в два рази збільшить масштаби операції на литовсько-білоруському кордоні.

"Ми готові посилити рівень підтримки і розмістити більше персоналу та обладнання. Ми прискорюємо і підсилюємо те, що вже було заплановано. І в тісній співпраці з литовською владою ми розробляємо операцію по швидкому втручанню в ситуацію на кордоні", - сказав директор Frontex Фабріс Леджері.