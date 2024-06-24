ЄС направить на допомогу Україні 2,5 млрд євро від російських активів двома траншами, - Борель

Європейський Союз направить на допомогу Україні 2,5 млрд євро прибутків від заморожених російських активів двома траншами. Перший надійде наступного тижня.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
"Сьогодні ми збираємося апробувати спосіб використання цих грошей. Ці гроші вже тут. Ми вирішили взяти ці гроші - ми не збираємося переглядати вже прийняте рішення. Тепер ми маємо реалізувати це рішення: гроші надійдуть наступного тижня", - сказав він перед засіданням глав МЗС. країн ЄС.
Боррель нагадав, що ці гроші призначені для військової підтримки України. "Рішення має бути ухвалене негайно, уникаючи будь-яких блокувань. Це те, що ми збираємося вирішити сьогодні", - додав він.
За його словами, наступного тижня надійде одна частина з цих 2,5 млрд євро. "Інша частина прийде за кілька тижнів", - сказав Боррель.
Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.
Раніше видання Politico повідомляло, що ЄС направить 1,4 млрд євро із прибутку від російських активів до Фонду допомоги Україні.