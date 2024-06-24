ЄС направить на допомогу Україні 2,5 млрд євро від російських активів двома траншами, - Борель

"Сьогодні ми збираємося апробувати спосіб використання цих грошей. Ці гроші вже тут. Ми вирішили взяти ці гроші - ми не збираємося переглядати вже прийняте рішення. Тепер ми маємо реалізувати це рішення: гроші надійдуть наступного тижня", - сказав він перед засіданням глав МЗС. країн ЄС.

Боррель нагадав, що ці гроші призначені для військової підтримки України. "Рішення має бути ухвалене негайно, уникаючи будь-яких блокувань. Це те, що ми збираємося вирішити сьогодні", - додав він.

За його словами, наступного тижня надійде одна частина з цих 2,5 млрд євро. "Інша частина прийде за кілька тижнів", - сказав Боррель.