ЕС направит на помощь Украине 2,5 млрд евро от российских активов двумя траншами, - Боррель

"Сегодня мы собираемся апробировать способ использования этих денег. Эти деньги уже здесь. Мы решили взять эти деньги - мы не собираемся пересматривать уже принятое решение. Теперь нам предстоит реализовать это решение: деньги поступят на следующей неделе", - сказал он перед заседанием глав МИД стран ЕС.

Боррель напомнил, что эти деньги предназначены для военной поддержки Украины. "Решение должно быть принято немедленно, избегая каких-либо блокировок. Это то, что мы собираемся решить сегодня", - добавил он

По его словам, на следующей неделе поступит одна часть из этих 2,5 млрд евро. "Другая часть придет через несколько недель", - сказал Боррель.