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В ЄС нагадали Україні про умови надання фінансової допомоги

Середа 07 жовтня 2020 01:44
В ЄС нагадали Україні про умови надання фінансової допомоги
Фото: Жозеп Боррель (flickr)
Автор: РБК-Україна

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель нагадав, чому Україні надається фінансова допомога. За його словами, це в інтересах ЄС.

Про це пише "Радіо Свобода".

Боррель підкреслив, що ЄС не надає допомогу як благодійність.

"Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності. Ми це робимо, бо у наших власних інтересах, щоб Україна була вільною, процвітаючою і безпечною", – сказав верховний представник ЄС.

Таким чином він пояснив своє висловлювання, що "ЄС – не банкомат".

Наприкінці вересня Жозеп Боррель опублікував свою розповідь про візит до України і зустріч із президентом Володимиром Зеленським на сайті представництва ЄС в Україні. У першому варіанті тексту містилась фраза про те, що Україна не повинна сприймати Євросоюз як банкомат.

Пізніше з тексту прибрали це речення.

Нагадаємо, Європейський союз готується виплатити Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро після траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зазначимо, Всесвітній банк вже відклав кредит для України на 350 млн доларів.

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