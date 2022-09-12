ЕС намерен взымать взносы солидарности с энергетических компаний с высокой прибылью

Европейская комиссия намерена взимать взносы солидарности с нефтяных, нефтеперерабатывающих, газовых и угольных компаний, которые получают высокую прибыль за счет роста цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Солидарные взносы обосновываются тем, что такие компании получают непредсказуемую сверхприбыль. Эта прибыль не соответствует какой-либо регулярной прибыли, которую эти организации могли бы получить при нормальных обстоятельствах", - говорится в проекте Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит широкий пакет мер для преодоления энергетического кризиса. Однако пока страны расходятся во мнениях относительно деталей и вопроса о том, следует ли вводить потолок цен на газ.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 9 сентября не смогли прийти к единому мнению по лимиту цен на российский газ, однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

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