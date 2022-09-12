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ЄС має намір стягувати внески солідарності з енергетичних компаній з високим прибутком

Фото: Євросоюз має намір ввести внески солідарності для енергетичних компаній (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейська комісія має намір стягувати внески солідарності з нафтових, нафтопереробних, газових і вугільних компаній, які отримують високий прибуток коштом зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Солідарні внески обґрунтовуються тим, що такі компанії отримують непередбачуваний надприбуток. Цей прибуток не відповідає будь-якому регулярному прибутку, який ці організації могли б отримати за нормальних обставин", - йдеться в проекті Єврокомісії.

Уряд Євросоюзу має намір направити отримані кошти домогосподарствам і підприємствам, що зіткнулися з кризою.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує широкий пакет заходів для подолання енергетичної кризи. Однак поки країни розходяться в думках щодо деталей і питання про те, чи слід вводити стелю цін на газ.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 9 вересня не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ, однак Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

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