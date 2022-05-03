ЕС намерен сотрудничать с Африкой для замещения импорта российского газа, - Bloomberg

В проекте документа ЕС говорится, что страны Африки, в том числе Нигерия, Синегал, Ангола, обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа.

Издание сообщает, что Еврокомиссия может принять документ, который расширяет внешнее энергетическое взаимодействие, в конце этого месяца в рамках мер по реализации плана по сокращению энергетической зависимости от РФ.

План ЕС по увеличению импорта сжиженного газа на 50 млрд кубометров и поставок трубопроводного газа из других стран на 10 млрд кубометров требует установления отношений с поставщиками на новых условиях и расширения торговли с новыми поставщиками.

Ключевые шаги по выполнению плана включают также реализацию соглашения с Соединенными Штатами на поставку в ЕС дополнительных 15 млрд кубометров сжиженного газа в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года.

В то же время ЕС собирается подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок газа к лету этого года. Также Евросоюз планирует поддержать удвоение пропускной способности "Южного газового коридора", который обеспечивает поставки из Азербайджана - до 20 млрд кубометров в год.