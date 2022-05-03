ЄС має намір співпрацювати з Африкою для заміщення імпорту російського газу, - Bloomberg

У проекті документа ЄС йдеться, що країни Африки, в тому числі Нігерія, Синьогал, Ангола, володіють значною мірою нереалізованим потенціалом у сфері скрапленого газу.

Видання повідомляє, що Єврокомісія може прийняти документ, який розширює зовнішню енергетичну взаємодію, в кінці цього місяця в рамках заходів з реалізації плану зі скорочення енергетичної залежності від РФ.

План ЄС щодо збільшення імпорту скрапленого газу на 50 млрд кубометрів і поставок трубопровідного газу з інших країн на 10 млрд кубометрів вимагає встановлення відносин з постачальниками на нових умовах і розширення торгівлі з новими постачальниками.

Ключові кроки з виконання плану включають також реалізацію угоди зі Сполученими Штатами на поставку в ЄС додаткових 15 млрд кубометрів скрапленого газу у 2022 році і близько 50 млрд кубометрів щорічно до 2030 року.

Разом з тим ЄС збирається підписати меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем для збільшення поставок газу до літа цього року. Також Євросоюз планує підтримати подвоєння пропускної здатності "Південного газового коридору", який забезпечує поставки з Азербайджану - до 20 млрд кубометрів на рік.