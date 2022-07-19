ЕС намерен разморозить средства российских банков для торговли продовольствием, - Reuters

Этот шаг был сделан на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усугубили дефицит, вызванный главным образом вторжением России в Украину и блокадой ею портов в Черном море.

В соответствии с измененным регламентом, который, как ожидается, будет принят в среду, страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку Открытие, ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.

В соответствии с новыми санкциями, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший банк России, также подвергнется замораживанию своих активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания, сообщил Reuters представитель ЕС.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.

ЕС вместе с США, Великобританией и другими странами ввел широкие санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

