ЄС має намір розморозити кошти російських банків для торгівлі продовольством, - Reuters

Цей крок був зроблений на тлі критики з боку африканських лідерів з приводу негативного впливу санкцій на торгівлю, які, можливо, посилили дефіцит, викликаний головним чином вторгненням Росії в Україну і блокадою нею портів в Чорному морі.

Відповідно до зміненого регламенту, який, як очікується, буде прийнятий в середу, країни ЄС зможуть розморозити раніше заблоковані економічні ресурси, що належать найбільшим російським кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку Открытие, ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.

Відповідно до нових санкцій, які будуть прийняті в середу, Сбербанк, найбільший банк Росії, також піддасться заморожуванню своїх активів, за винятком ресурсів, необхідних для торгівлі продуктами харчування, повідомив Reuters представник ЄС.

У проекті документа йдеться, що гроші можуть бути вивільнені "після того, як буде встановлено, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю і добрива".

Відповідно до переглянутих санкцій ЄС також планує полегшити експорт продуктів харчування з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після санкцій ЄС, незважаючи на заходи, що прямо виключають експорт продуктів харчування, сказав чиновник.

ЄС разом з США, Великобританією та іншими країнами ввів широкі санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

