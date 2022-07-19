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ЕС намерен разморозить средства российских банков для торговли продовольствием, - Reuters

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Брюссель, Вторник 19 июля 2022 13:51
ЕС намерен разморозить средства российских банков для торговли продовольствием, - Reuters Фото: ЕС Санкции против России будут ослаблены для торговли продовольствием (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз намерен внести поправки в свои санкции в отношении Москвы. Планируется разморозить часть средств крупнейших российских банков, которые могут потребоваться в мировой торговле продуктами питания и удобрениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг был сделан на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усугубили дефицит, вызванный главным образом вторжением России в Украину и блокадой ею портов в Черном море.

В соответствии с измененным регламентом, который, как ожидается, будет принят в среду, страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку Открытие, ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.

В соответствии с новыми санкциями, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший банк России, также подвергнется замораживанию своих активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания, сообщил Reuters представитель ЕС.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.

ЕС вместе с США, Великобританией и другими странами ввел широкие санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может принять новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину уже на этой неделе.

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