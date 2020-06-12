ЕС намерен подать на Китай в Международный суд из-за Гонконга

Европейский парламент собирается проголосовать за привлечение Китая к ответственности из-за его действий в отношении Гонконга. Голосование состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает Politico.

В проекте резолюции, который хотят принять евродепутаты, ЕП "решительно критикует" принятие закона о национальной безопасности Гонконга и призывает членов ЕС, в случае его применения, рассмотреть вопрос подачи иска в Международный суд.

Необходимость таких действий аргументируется тем, что Китай "навязывает Гонконгу закон о нацбезопасности", чем нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах. Также предлагается назначить специального посланника ООН для наблюдения за ситуацией в Гонконге.

Документ согласовали почти все европейские партии, представленные в Европарламенте. Проект резолюции может быть утвержден уже в следующую пятницу.

Необычно радикальное решение ЕС носит в большей степени политический характер, поскольку Европарламент не владеет инструментами и полномочиями для прекращения или пересмотра торговых соглашений между Евросоюзом и Китаем.

Напомним, 28 мая парламент Китая принял скандальный закон о нацбезопасности.

В Евросоюзе заявили о "глубокой обеспокоенности" действиями КНР, при этом европейские чиновники заверили, что это не скажется на коммерческих соглашениях между Евросоюзом и Китаем.

В США поддержали жителей Гонконга, отметив при этом утрату им автономии.