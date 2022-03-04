ЕС намерен ограничить права России в МВФ вплоть до исключения, - Reuters

Один из рассматриваемых вариантов - полностью исключить Россию из организации, выступающей в качестве кредитора последней инстанции, заявили официальные лица ЕС, хотя некоторые отмечают, что это будет сложно, если не невозможно.

"Идет дискуссия, но полное исключение России, вероятно, нереально из-за необходимого кворума", - сказал один из высокопоставленных чиновников еврозоны, имея в виду необходимость широкой поддержки со стороны стран, включая Китай.

Другие рассматриваемые варианты включают приостановку права голоса России, а также блокирование ее доступа к специальной валюте МВФ, специальным правам заимствования, заявили официальные лица.

Россия оказалась в экономической изоляции после того, как российские войска вторглись в Украину, совершив крупнейшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны.

Ограничение России в МВФ может быть частью очередного раунда санкций, поскольку война в Украине идет уже вторую неделю.

Россия уже пострадала от замораживания активов своего центрального банка, запрета на доступ в воздушное пространство ЕС, Канады и США, удаления ряда ее банков из международной платежной системы SWIFT и санкций в отношении группы российских олигархов.

Соединенные Штаты и ЕС теперь обеспокоены тем, что Москва, лишенная большей части своих резервов в размере 630 миллиардов долларов, может получить доступ к резервам МВФ в размере 17 миллиардов долларов, которые она получила в прошлом году, когда МВФ увеличил их для борьбы с пандемией COVID-19.

Официальные лица подтвердили, что, хотя обсуждалось ограничение прав России на членство в МВФ и блокирование ее доступа к SDR, дискуссия была еще более широкой, касающейся членства Москвы.

"Идет дискуссия о том, чтобы исключить Россию из всех международных финансовых институтов", - сказал второй высокопоставленный чиновник еврозоны, добавив, что обсуждение МВФ в основном касалось того, как помешать Москве использовать свои SDR.