ЄС має намір обмежити права Росії в МВФ аж до виключення, - Reuters

Один з розглянутих варіантів - повністю виключити Росію з організації, яка виступає в якості кредитора останньої інстанції, заявили офіційні особи ЄС, хоча деякі відзначають, що це буде складно, якщо не неможливо.

"Йде дискусія, але повне виключення Росії, ймовірно, нереально через необхідний кворум", - сказав один з високопоставлених чиновників єврозони, маючи на увазі необхідність широкої підтримки з боку країн, включаючи Китай.

Інші варіанти, що розглядаються, включають призупинення права голосу Росії, а також блокування її доступу до спеціальної валюти МВФ, спеціальних прав запозичення, заявили офіційні особи.

Росія опинилася в економічній ізоляції після того, як російські війська вторглися в Україну, здійснивши найбільший напад на європейську державу з часів Другої світової війни.

Обмеження Росії у МВФ може бути частиною чергового раунду санкцій, оскільки війна в Україні йде вже другий тиждень.

Росія вже постраждала від заморожування активів свого центрального банку, заборони на доступ в повітряний простір ЄС, Канади і США, видалення ряду її банків з міжнародної платіжної системи SWIFT і санкцій щодо групи російських олігархів.

Сполучені Штати та ЄС тепер стурбовані тим, що Москва, позбавлена більшої частини своїх резервів у розмірі 630 мільярдів доларів, може отримати доступ до резервів МВФ у розмірі 17 мільярдів доларів, які вона отримала минулого року, коли МВФ збільшив їх для боротьби з пандемією COVID-19.

Офіційні особи підтвердили, що, хоча обговорювалося обмеження прав Росії на членство у МВФ і блокування її доступу до SDR, дискусія була ще більш широкою, що стосується членства Москви.

"Йде дискусія про те, щоб виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інститутів", - сказав другий високопоставлений чиновник єврозони, додавши, що обговорення МВФ в основному стосувалося того, як перешкодити Москві використовувати свої SDR.