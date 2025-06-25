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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ЄС намагається втримати США "на борту" у питанні війни в Україні: що каже Пісторіус

Фото: глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники докладають зусиль, аби Вашингтон не втратив інтерес до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За його словами, йдеться не лише про регіональний конфлікт, а про безпеку усього євроатлантичного простору.

"Утримувати американців на борту, коли йдеться про Україну, це важливо, бо тут на карту поставлено більше, ніж регіональний конфлікт", - наголосив Пісторіус.

За словами міністра, підтримка Сполучених Штатів є ключовою не лише через масштаби їхньої військової допомоги, але й як сигнал для інших партнерів по НАТО.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они не отступили. Посмотрим, добьемся ли мы успеха", - сказав він.

У Гаазі розпочався саміт НАТО, який багато в чому орієнтований на переконання президента США Дональда Трампа у збереженні трансатлантичної єдності.

Європейські союзники сподіваються, що зобов’язання збільшити витрати на оборону стане аргументом на користь подальшої участі США в альянсі.

Зокрема, НАТО просуває ідею збільшення оборонного бюджету країн-членів із 2% до 3,5% ВВП, аби розвіяти сумніви щодо надмірного навантаження на США.

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, саміт НАТО у Гаазі (Нідерланди) проходить з 24-25 червня. На зустріч запросили й президента України Володимира Зеленського.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що під час саміту країни-члени Альянсу обговорюватимуть військову допомогу Україні. Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.

Також, за його словами, у декларації саміту НАТО у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня, буде чітко прописана військова допомога Україні.

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