ЄС намагається втримати США "на борту" у питанні війни в Україні: що каже Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники докладають зусиль, аби Вашингтон не втратив інтерес до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За його словами, йдеться не лише про регіональний конфлікт, а про безпеку усього євроатлантичного простору.

"Утримувати американців на борту, коли йдеться про Україну, це важливо, бо тут на карту поставлено більше, ніж регіональний конфлікт", - наголосив Пісторіус.

За словами міністра, підтримка Сполучених Штатів є ключовою не лише через масштаби їхньої військової допомоги, але й як сигнал для інших партнерів по НАТО.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они не отступили. Посмотрим, добьемся ли мы успеха", - сказав він.

У Гаазі розпочався саміт НАТО, який багато в чому орієнтований на переконання президента США Дональда Трампа у збереженні трансатлантичної єдності.

Європейські союзники сподіваються, що зобов’язання збільшити витрати на оборону стане аргументом на користь подальшої участі США в альянсі.

Зокрема, НАТО просуває ідею збільшення оборонного бюджету країн-членів із 2% до 3,5% ВВП, аби розвіяти сумніви щодо надмірного навантаження на США.