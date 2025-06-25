ЕС пытается удержать США "на борту" в вопросе войны в Украине: что говорит Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники прилагают усилия, чтобы Вашингтон не потерял интерес к войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
По его словам, речь идет не только о региональном конфликте, а о безопасности всего евроатлантического пространства.
"Удерживать американцев на борту, когда речь идет об Украине, это важно, потому что здесь на карту поставлено больше, чем региональный конфликт", - подчеркнул Писториус.
По словам министра, поддержка Соединенных Штатов является ключевой не только из-за масштабов их военной помощи, но и как сигнал для других партнеров по НАТО.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы они не отступили. Посмотрим, добьемся ли мы успеха", - сказал он.
В Гааге начался саммит НАТО, который во многом ориентирован на убеждение президента США Дональда Трампа в сохранении трансатлантического единства.
Европейские союзники надеются, что обязательство увеличить расходы на оборону станет аргументом в пользу дальнейшего участия США в альянсе.
В частности, НАТО продвигает идею увеличения оборонного бюджета стран-членов с 2% до 3,5% ВВП, чтобы развеять сомнения относительно чрезмерной нагрузки на США.
Саммит НАТО в Гааге
Напомним, саммит НАТО в Гааге (Нидерланды) проходит с 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что во время саммита страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине. Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.
Также, по его словам, в декларации саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня, будет четко прописана военная помощь Украине.
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