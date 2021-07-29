ЕС может наложить ограничения на "Северный поток-2", - Макогон

По его словам, по негативному сценарию "Северный поток-2" может пройти сертификацию в этом году.

"Но это будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50% и так далее", - отметил Макогон.

Он также добавил, что оптимистичный для Украины сценарий - если газопровод никогда не заработает.