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ЄС наклав санкції на виробника безпілотників в Ірані

Фото: ЄС наклав санкції на виробника безпілотників в Ірані (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз додав до санкційного списку іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Вона виробляє безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Іранська корпорація HESA спеціалізується на виробництві військових і цивільних літаків і безпілотних літальних апаратів. Ці БПЛА використовує Корпус вартових ісламської революції.

У документі зазначили, що ці безпілотники використовує і Російська Федерація. У Раді ЄС заявили, що ця організація бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії.

Саме через вона має бути внесена до переліку фізичних і юридичних осіб та організацій, на які накладаються обмежувальні заходи.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

Міністри країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Він стосується осіб, причетних до придушення мирних протестів.

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