ЕС наложил санкции на производителя беспилотников в Иране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС .

Иранская корпорация HESA специализируется на производстве военных и гражданских самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА использует Корпус стражей исламской революции.

В документе отметили, что эти беспилотники используют и Российскую Федерацию. В Совете ЕС заявили, что эта организация участвует в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Именно она должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, на которые налагаются ограничительные меры.